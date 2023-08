Oranje Leeuwinnen ieder met ruim 81.000 euro naar huis na WK-exit

Alle 736 speelsters die zijn geselecteerd voor het toernooi krijgen ieder een vast bedrag van 27.200 euro. Voor alle voetbalsters van het team dat wereldkampioen wordt, is er 245.000 euro prijzengeld. De bedragen zijn flink gestegen ten opzichte van het vorige WK in 2019, maar er is nog altijd een groot verschil met het WK voor de mannen. Vorig jaar was er in Qatar 440 miljoen dollar aan prijzengeld te verdelen.