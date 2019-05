Oranje Leeuwinnen in Eindhoven op jacht naar bezoekersrecord

Op 6 april 2018 zaten er in Eindhoven 30.238 fans in het stadion bij de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Noord-Ierland (7-0), het hoogste aantal bij een wedstrijd in eigen land. Via de play-offs plaatste Oranje zich voor het WK waarvoor dit treffen een laatste test is. Dinsdag vertrekken de Oranjeleeuwinnen naar Le Havre, waar een week later Nieuw-Zeeland de eerste tegenstander in groep E is. Nederland treft op het WK in Frankrijk in de poulefase ook nog Kameroen en Canada.