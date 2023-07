Oranje Leeuwinnen treffen VS met unieke missie: ‘Derde wereldtitel op rij zit in het achterhoofd’

De titel pakken in Australië en Nieuw-Zeeland is volgens Morgan een heel andere uitdaging dan vier jaar geleden in Frankrijk, toen Oranje werd verslagen in de finale. ,,We hebben veertien speelsters die voor het eerst meedoen aan een WK. Verder denken we dat het toernooi in niets gaat lijken op eerdere toernooien”, weet de maakster van 121 doelpunten in 207 interlands sinds 2010.