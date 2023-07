Oranje-tegenstander Portugal had óók veldproblemen: ‘Hebben helemaal niet getraind’

Niet alleen de Oranje Leeuwinnen hebben problemen achter de rug met de trainingsvelden op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Portugal, morgen (09.30 uur) de eerste tegenstander in de groepsfase, moest de planning omgooien richting de eerste WK-wedstrijd in Dunedin.

Of Francisco Neto, bondscoach van de Portugese vrouwen, iets had meegekregen van de veldfiasco’s bij tegenstander Oranje? ,,Wij hebben gisteren helemaal niet getraind, want we hadden geen veld. Zo heeft iedereen z’n eigen problemen”, zei Neto, die met zijn Portugal debuteert op een WK, op de persconferentie in het Forsyth Barr Stadium in Dunedin.

Bij de Portugezen werden de problemen echter niet veroorzaakt door harde cricketplaten of glasscherven. Door de zware regenval in Auckland was het veld van het Mangere Centre Park simpelweg onbespeelbaar geworden. ,,Daardoor moesten we de planning helemaal omgooien, maar dat mag morgen geen excuus zijn”, vond de coach. Zijn Selecção das Quinas won pas één keer eerder een wedstrijd op een eindtoernooi - op het EK 2017 van Schotland - en ziet in de poule met de Verenigde Staten, Oranje en Vietnam dan ook ,,een moeilijk te beklimmen berg”.

,,We zitten bij de wereldkampioen (VS, red.) en de vice-wereldkampioen (Nederland, red.) in de groep. Nederland is ontzettend goed aan de bal”, aldus de coach, die lovend was over Oranje. ,,Ze spelen offensief en houden ervan balbezit te hebben. Ze zijn echt heel sterk. We moeten proberen hun niveau te halen, maar wij zijn ook Portugal: we hebben onze identiteit en het vuur dat in ons hart brandt.”

WK-spel

Voorspel de uitslagen van alle wedstrijden van het WK en voorspel bij de duels van de Oranje Leeuwinnen ook de eerste doelpuntenmaakster. Voor je de wedstrijden gaat voorspellen kun je ook vier bonusvragen over het WK beantwoorden waarmee je extra punten na afloop van het WK kunt verdienen. Doe hier mee!

Statistieken:

• Nederland won zeven van de acht wedstrijden tegen Portugal. Alleen op 3 december 2001, in een WK-kwalificatiewedstrijd, werd er met 2-1 verloren

• Nederland en Portugal speelden één keer eerder tegen elkaar op een eindtoernooi: vorig jaar op het EK in Engeland. Toen kwam Oranje 2-0 voor door goals van Damaris Egurrola en Stefanie van der Gragt, waarna het 2-2 werd en Daniëlle van de Donk de winnende 3-2 maakte

• De Oranje Leeuwinnen wonnen op de vorige WK’s (in 2015 én 2019) beide openingswedstrijden. Beide keren met 1-0 tegen Nieuw-Zeeland. In 2015 maakte Lieke Martens de eerste WK-goal, in 2019 Jill Roord.

• De wedstrijd tegen Portugal wordt de twaalfde WK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen: Sherida Spitse, Lieke Martens en Daniëlle van de Donk speelden de vorige elf allemaal mee. Vivianne Miedema en Desiree van Lunteren speelden toen ook steeds mee, maar zij zijn niet van de partij. Van de Donk speelde zelfs óók alle wedstrijden op de EK’s in 2013, 2017 en 2022 én op de Olympische Spelen in 2021.

• Lieke Martens kan de derde Nederlander worden met een goal op drie verschillende WK’s, naast Robin van Persie en Arjen Robben.

Speelschema WK

Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen