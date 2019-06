‘Pelé in een rok’ in Frankrijk op jacht naar kroon op haar werk

Zeg je vrouwenvoetbal, dan zeg je bijna automatisch Marta Vieira da Silva, kortweg Marta. Ze wordt algemeen beschouwd als de koningin van het voetbal met een palmares om u tegen te zeggen.



Tel maar even mee: zes keer verkozen tot beste voetbalster van de wereld (van 2006 tot met 2010 en in 2018), deelneemster aan de WK's in 2003 (VS), 2007 (China), 2011 (Duitsland), 2015 (Canada) en 2019 (Frankrijk) en de Olympische Spelen in 2004 (Athene), 2008 (Peking), 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro), all-time topscorer van het WK voor vrouwen met 15 treffers, de best betaalde speelster aller tijden, winnares van de Champions League, draagster van de olympische vlag in 2016 in haar eigen land en de eerste vrouw die een voetafdruk kreeg in het legendarische Maracanã-stadion in Rio de Janeiro.