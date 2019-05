Recordaantal toeschouwers gloort voor Leeuwinnen: ‘Een compliment’

Door Daniël Dwarswaard



De best bezochte vrouweninterland op Nederlandse bodem is voorlopig de kwalificatiewedstrijd voor het aankomende WK tegen Noord-Ierland. In het Philips Stadion in Eindhoven zagen 30.238 toeschouwers Oranje op 6 april vorig jaar simpeltjes met 7-0 winnen. Dat waren meer kijkers dan bij de gewonnen EK-finale in de Grolsch Veste van Enschede tegen Denemarken. Simpelweg omdat de capaciteit in Eindhoven groter is.



In dat stadion zwaait het Nederlandse publiek morgen de beste voetbalsters van ons land ook uit op weg naar het eindtoernooi in Frankrijk. Inmiddels zijn er net iets minder dan 30.000 kaarten verkocht, maar de KNVB verwacht en hoopt dat het record gaat sneuvelen. De komende twee dagen moet die nieuwe grens worden bereikt, ook omdat de stadionkassa’s open zullen zijn.



Bij vrouwenvoetbal is het altijd verleidelijk om terug te grijpen naar het recente verleden om de groei van de sport in context te kunnen plaatsen. Daarom toch even terug naar 8 juli 2017, de laatste wedstrijd vóór het uiteindelijk gewonnen EK. Een resultaat dat toen niemand nog verwachtte. De KNVB plakte ook toen de term ‘uitzwaaiwedstrijd’ op de confrontatie tegen Wales (5-0). Het aantal mensen op het halflege Kasteel van Sparta? 3860, een achtste van de belangstelling morgenavond.

