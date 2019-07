Sari van Veenendaal is weer online

Het bronzen Zweden, door Nederland verslagen in de halve finales, werd gisteren nog wel gehuldigd in het thuisland op een uitzinnig plein. Nederland koos ervoor om alleen bij de wereldtitel gehuldigd te worden. Van Veenendaal vindt het allemaal prima. ,,Ik vind het vooral goed om te zien dat het vrouwenvoetbal ook in andere landen zo leeft. Dat is alleen maar goed voor de sport. Als je een medaille hebt gewonnen zoals de Zweedse vrouwen en wij, dan is dat alleen maar heel mooi.” Ze hoopt dat er in de toekomst wel een huldiging komt. ,,Want dat betekent dat we dan een gouden medaille hebben gewonnen en dan hebben we het nóg beter gedaan.”