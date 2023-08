Sarina Wiegman wéér genomineerd als Europees coach van het jaar

Poll | Nog acht kansheb­bers: wie neemt de wereldti­tel over van de Verenigde Staten?

Van 32 naar 16 naar 8. Het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland en Australië nader zijn apotheose. Acht landen strijden nog om de erfenis van de uitgetreden kampioen Verenigde Staten: Zweden, Colombia, Engeland, Japan, Australië, Spanje, Frankrijk én Nederland. Maar wie staat er zondag 20 augustus na de finale in Sydney ook echt met de trofee in zijn handen? Stem op onze poll!