Spelersvakbond Australië wil prijzengeld bij WK’s voetbal gelijktrekken

Alleen Marta en Shaw scoren beter dan Miedema van alle WK-speelsters

3 juni Met 58 doelpunten in 75 interlands behoort Vivianne Miedema op het WK in Frankrijk tot de voetbalsters die heel makkelijk het net weten te vinden. De spits van Oranje staat nu op een gemiddelde van 0,77 doelpunt per wedstrijd. Alleen de Braziliaanse vedette Marta en het Jamaicaans talente Khadija Shaw kunnen met een hoger gemiddelde pronken.