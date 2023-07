Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova ontbreken op training, nachtelijk duel met VS goed bekeken

met videoNa Lineth Beerensteyn is er nu ook bezorgdheid om Stefanie van der Gragt bij de Oranjevrouwen. De 30-jarige verdediger, die bezig is aan haar laatste WK, bleef in de rust van het duel met de Verenigde Staten ( 1-1 ) achter in de kleedkamer. Hoewel het om ‘lichte klachten’ gaat, hoopt bondscoach Andries Jonker van harte dat hij zijn ‘rots in de branding’ in kan blijven zetten. Een dag na de wedstrijd, bij terugkomst in het basiskamp in Tauranga, trainde ze niet mee, maar dat was vanwege ziekte.

Oranje keerde direct na de 1-1 tegen de Verenigde Staten terug naar het basiskamp in Tauranga, waar vandaag getraind werd in de Bay Oval. Van der Gragt was daar dus niet bij, maar dat kwam vooral omdat ze grieperig zou zijn. Datzelfde geldt ook voor Victoria Pelova. Beerensteyn, die sinds het duel met Portugal kampt met een enkelblessure, verscheen wel weer op het veld. Zij werkte een individueel programma af.

Lees ook Play Oranje Leeuwinnen na intense WK-kraker tegen Verenigde Staten dicht bij achtste finales

Duel Oranje tegen VS door 381.000 mensen gezien De wedstrijd tussen de voetbalsters van Oranje tegen de Verenigde Staten in Nieuw-Zeeland trok in de nachtelijke uren zo’n 381.000 kijkers op NPO 1, meldt Stichting KijkOnderzoek. De wedstrijd werd in de nacht van woensdag op donderdag gespeeld en uitgezonden (Nederlandse tijd), maar weet nog op plek 24 te belanden in de top 25 van best bekeken programma’s van donderdag.

Bij Van der Gragt zorgden gisteren ‘lichte klachten’ ervoor dat de afzwaaiende Oranje-international in de rust achterbleef in de kleedkamer. Volgens de officiële mededeling met de achterliggende gedachte dat Oranje nog lang op het WK actief hoopt te zijn en Van der Gragt later in het toernooi nog hard nodig is.

,,De dokter kwam de kleedkamer in en fluisterde me in: wisselen, punt. Dat is dan de verantwoordelijkheid van de dokter, want dat is een topdokter. Wisselen is dan wisselen, want ik ga niet op z’n Nederlands discussiëren over het hoezo en waarom”, aldus Jonker, die in de eerste helft al zag hoe Van der Gragt even naar de kant moest nadat ze bij een een hoekschop een luchtduel uitvocht met VS-captain Lindsay Horan.

Verdedi­gend is ze onze belangrijk­ste verdediger, maar ook vanuit de opbouw zagen we nu hoe belangrijk ze is Andries Jonker

Jonker benadrukte dat het van levensbelang is dat Van der Gragt later dit WK nog inzetbaar is. ,,Aniek Nouwen heeft het prima gedaan, maar Stefanie van der Gragt is van een ander niveau”, zei de bondscoach. ,,Zij is onze rots in de branding dus daar maakte ik me wel even zorgen om, ja. Aniek deed het oké, maar er is wel een verschil tussen Aniek en Stefanie.”

Van der Gragt werd na haar winnende goal tegen Portugal al liefkozend ‘Stalen Steef’ genoemd door Jonker, die ook haar belang in opbouwend opzicht onderstreept: ,,Verdedigend is ze onze belangrijkste verdediger, maar ook vanuit de opbouw zagen we nu hoe belangrijk ze is. Nadat zij wegviel hadden we minder lef om op te bouwen. Daardoor gingen we lange ballen spelen en kwamen we veel meer in de problemen.”

Afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Portugal viel Beerensteyn, die als vervanger van Vivianne Miedema diende, ook al uit. De aanvaller werd in de basiself tegen de Verenigde Staten vervangen door Katja Snoeijs, die het volgens Jonker prima deed. ,,We moeten het nog zien, maar de hoop voor Lineth is nog steeds niet verdwenen. Voor de wedstrijd tegen Vietnam? Nee, voor een terugkeer later in het toernooi.”

Bekijk de reacties na de wedstrijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, alle uitslagen en de standen in de groepen.

Bekijk hieronder de standen en het speelschema (de Oranje Leeuwinnen zitten in Groep E)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen