Talentvolle Leeuwinnen laten zich zien: ‘Het is echt een mooie generatie die eraan komt’

WK vrouwen­voet­bal 2023 | Wekker zetten voor achtste finale van Oranje Leeuwinnen

Na de zevenklapper tegen Vietnam zijn de Oranje Leeuwinnen als winnaar geëindigd van Groep E. Daardoor ontlopen het elftal van bondscoach Andries Jonker hoogstwaarschijnlijk de mondiale nummer 3 Zweden in de achtste finales. De Oranje Leeuwinnen stuiten nu aanstaande zondag om 04.00 uur het lager ingeschatte Italië of Zuid-Afrika. Ook Argentinië maakt nog een (heel) kleine kans. Bekijk hieronder het programma, alle uitslagen én het speelschema in de achtste finales. Alle onderstaande tijden zijn in Nederland.