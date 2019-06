Uitzwaaiwedstrijd tegen Australië: veel meer dan een feestje

Oranje Leeuwinnen in Eindhoven op jacht naar bezoekers­re­cord

29 mei De Oranje Leeuwinnen hebben al over de 30.000 kaarten verkocht voor hun uitzwaaiwedstrijd van komende zaterdag (aftrap 18.15 uur) tegen Australië in het Philips Stadion in Eindhoven. Daarmee is een record heel dichtbij.