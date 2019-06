Van de Donk op zoek naar zichzelf

Door Tim Reedijk



Als érgens geen discussie over bestond, was het de positie van Daniëlle van de Donk bij het Nederlands elftal. Genomineerd voor de titel speelster van het jaar in Engeland en in de een-na-laatste oefenwedstrijd van de Leeuwinnen voor het WK liefst vier keer scorend tegen Chili. De verbindingsspeler, zoals ze zichzelf noemt, waar de bal veilig moet zijn en die de creatieve oplossing moet bedenken.



Over die rol sprak ze deze week een uur lang met bondscoach Sarina Wiegman, in de tuin van het Novotel in Reims. Het ging vooral over voetbal. Van de Donk wilde ook gewoon even van Wiegman horen waar ze goed in is. Even dat tikje op haar schouder: kom op, Daan, je kunt het wel. Ze had het nodig nadat ze tegen Kameroen niet wist waar ze het moest zoeken. Ze blééf maar rennen. Achter de rechtsback aan, achter de linksback aan, bij balverlies rende Van de Donk elke Kameroense achterna. Terwijl ze weet: in het centrale cirkeltje moet ze zijn.