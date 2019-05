Van der Gragt is er eindelijk weer bij: ‘Mentaal was het zwaar’

Het zegt genoeg over de status van Van der Gragt dat bondscoach Sarina Wiegman haar vorige maand 'gewoon' opnam in de WK-selectie, terwijl de 26-jarige Noord-Hollandse toen pas net verlost was van een slepende bovenbeenblessure. ,,Ik heb lang lopen kwakkelen. Eerst met een peesblessure en daarna scheurde ik een spier in mijn bovenbeen. Wel fit, niet fit, wel, niet; zo ging het de hele tijd. Mentaal was dat zwaar.''



Van der Gragt bracht tijdens haar eerste seizoen bij Barcelona meer tijd met de fysiotherapeuten door dan dat ze op het veld stond met haar teamgenotes, onder wie Lieke Martens. De afgelopen weken kon ze toch nog wat wedstrijden spelen. Als invalster deed ze vorige week de laatste 10 minuten mee in de verloren finale van de Champions League tegen Olympique Lyon (1-4). ,,Uiteindelijk heb ik dit seizoen acht wedstrijden gespeeld. Niet wat ik had gehoopt en verwacht, maar daarom is het voor mij wel extra fijn dat we nu nog een WK hebben.''



Een fitte Van der Gragt is bij Wiegman een 'zekerheidje' centraal achterin. De lange en kopsterke verdedigster begon het EK 2017 als reserve vanwege de naweeën van een knieblessure, maar ze speelde zich al snel in de basis. ,,Dat pakte toen goed uit. Je ziet wel vaker spelers die na een seizoen vol blessures dan op een eindtoernooi kunnen pieken. Ja, zoals Marco van Basten op het EK van 1988. Ik hoop dat het voor mij ook zo uitpakt.‘’