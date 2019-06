Van Es voor onderzoek naar ziekenhuis na harde botsing

Week tot start WK Uitzwaai­wed­strijd tegen Australië: veel meer dan een feestje

10:10 Hartstikke gezellig, zo’n uitzwaaiduel van de Oranje Leeuwinnen, vanavond (18.15 uur) in Eindhoven tegen Australië. Maar de uitkomst is ook best belangrijk. Wordt het WK-vuurtje aangestoken of ontstaan juist de eerste twijfels?