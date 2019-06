Vivianne Miedema: Als ik mijn niveau haal, ga ik het record breken op het WK

Door Tim Reedijk



Vivianne Miedema is 22 jaar en toch gaat ze vanaf komende dinsdag op voor alweer haar derde eindtoernooi met Oranje. Haar eerste was het WK van 2015, toen ze als 18-jarig supertalent het symbool werd van een nieuwe generatie, zo vlak na een EK waarin de Oranjevrouwen roemloos ten onder gingen. Voor aanvang van dat WK in 2015 was ze dus al de hoop van de natie dankzij 19 goals in 23 interlands, een productie die ze ‘niet heel slecht’ noemde. Tot scoren kwam ze dat toernooi in Canada echter niet.