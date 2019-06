Waar is de magie van Lieke Martens gebleven?

Poll Minister Bruins wil WK vrouwen­voet­bal 2027 in Nederland

20 juni Minister Bruno Bruins (Sport) wil zich inzetten om het WK voetbal voor vrouwen in 2027 in Nederland te organiseren. Bruins was vandaag in Frankrijk en woonde daar het laatste groepsduel van de Nederlandse voetbalsters bij in de groepsfase van het WK. Oranje versloeg Canada met 2-1.