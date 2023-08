Wereldkampioen Spanje na groots onthaal gehuldigd door premier Pedro Sánchez

Ook aanwezig was de rouwende Olga Carmona , die kort na de finale hoorde dat haar vader was overleden. Spanje keerde maandagavond terug uit Melbourne, nadat het zondag in de finale had gewonnen van het Engeland van coach Sarina Wiegman (1-0).

In totaal kwamen er volgens Spaanse media zo'n 20.000 mensen af op de huldiging in het centrum van Madrid. De voetbalsters werden vandaag gehuldigd door premier Pedro Sánchez. Bij een ereceremonie in Palacio de la Moncloa in Madrid feliciteerde hij hen en bedankte hij hen voor hun diensten. ,,Heel Spanje is trots op jullie”, sprak hij. ,,Dit wordt de eeuw van de vrouwen en echte gelijkheid. Er is nog veel te doen op het gebied van vrouwenrechten, maar we zijn op de goede weg.”