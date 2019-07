Wiegman krijgt standbeeld in KNVB-tuin

,,Sarina is naast een hele succesvolle trainer ook, en vooral, een heel inspirerend mens", loofde Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal van de KNVB, de coach bij een afsluitende bijeenkomst van de Oranjevrouwen in Zeist. ,,Sarina is niet alleen een inspiratie voor haar speelsters en de staf, maar ook voor de KNVB."



Het beeld moet nog gemaakt worden en het is nog onbekend per wanneer de sculptuur te bewonderen is op de campus.



In de beeldentuin staan op dit moment beeltenissen van het Oranje-elftal van de Eeuw, gekozen door Johan Cruijff, met als trainer Rinus Michels. Ook staat er een beeld van Dennis Bergkamp. Hij werd op verzoek van onder meer oud-internationals opgenomen in de KNVB-tuin.