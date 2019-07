Wiegman waakt voor eerste kwartier VS: ‘We moeten beter beginnen dan tegen Zweden’

Amerika scoorde elke wedstrijd dit WK binnen het eerste kwartier. De tegenstander die het langste de nul hield tegen de ploeg van bondscoach Jill Ellis was uitgerekend Thailand, dat in de twaalfde minuut moest vissen en er vervolgens nóg eens twaalf om de oren kreeg.



Wiegman is zich ervan bewust dat Oranje het eerste kwartier beter moet spelen dan in de halve finale tegen Zweden. ,,Want anders is de kans dat we achterstaan wel groot”, aldus de bondscoach. ,,We zullen beter moeten beginnen, daar zijn we ons van bewust. De Verenigde Staten zullen opportunistischer dan normaal spelen in het eerste kwartier. Het is een eis dat wij heel scherp en alert starten, goed georganiseerd met onze verdediging op orde. De hele wedstrijd lang, maar in de eerste fase is dat nog belangrijker.”