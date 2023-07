Willem van Hanegem: ‘Ik had die spitsen van Twente en Ajax zeker meegenomen naar het WK’

Forse kritiek op Argentijn­se speelster met Ronaldo-tat­too: ‘Betekent niet dat ik Messi haat’

Voor velen is het debat over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, over wie nou echt de beste speler is, een gebed zonder eind. Dat geldt niet voor de Argentijnse Yamila Rodriguez. Oplettende fans zagen tijdens de wedstrijd tussen Italië en Argentinië op het WK vrouwenvoetbal een tatoeage van Ronaldo op het been van de speelster. ,,Hij is zonder twijfel de beste speler ter wereld.”