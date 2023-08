WK-droom Oranje Leeuwinnen aan diggelen na heerlijk gevecht tegen Spanje: ‘Dit is heel zuur’

Wat als Lineth Beerensteyn die twee enorme kansen had gemaakt in de verlenging van de kwartfinale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland? ‘Wat als’ telt echter niet in topsport: het WK is voorbij voor de Oranje Leeuwinnen, die na verlenging en een duel vol emoties met 2-1 onderuit gingen tegen Spanje.

Het gat met de wereldtop verkleinen is één, van die wereldtop winnen blijkt nog een brug te ver voor Nederland. Na een nipte oefennederlaag tegen Duitsland en het gelijkspel in de groepsfase tegen de Verenigde Staten moest de derde topwedstrijd onder Andries Jonker scheepsrecht worden. Na een kwartfinale vol emoties lukte dat niet tegen Spanje.

• Weer fraaie mijlpaal voor Martens Je hebt een achtbaan van emoties en je hebt de achtbaan van Stefanie van der Gragt. Met een ongekend knullige handsbal in de 81ste minuut veroorzaakte ze een penalty en leek ze de schlemiel van de laatste wedstrijd in haar carrière te worden. Mariona Caldentey benutte de penalty en dacht Spanje al naar de halve finale te schieten, maar in de 91ste minuut zorgde ‘Stalen Steef’ hoogstpersoonlijk als volwaardig Oranje-spits zelf voor de verlenging van de wedstrijd én haar carrière. In die verlenging ging het echter alsnog mis. Na enorme kansen voor Lineth Beerensteyn werd Salma Paralluelo de heldin van Spanje. Einde WK, einde carrière voor Van der Gragt.

Spaanse speelsters, Spaanse fans, zelfs Spaanse journalisten: ze konden allemaal amper geloven dat er een verlenging aan te pas moest komen. De 32.021 fans in het Sky Stadium smulden ervan. En de verlenging was inderdaad wonderlijk te noemen.

Net zoals het al een wonder was dat Spanje in de eerste helft niet tot scoren was gekomen. Dat was met grote dank aan Daphne van Domselaar, de paal en de VAR. Spanje had voor rust al elf doelpogingen genoteerd, Nederland nul. Alleen Esmee Brugts zag een verdwaalde voorzet nipt naast gaan, maar verder creëerde Nederland niets.

Reactie Sherida Spitse Aanvoerster Sherida Spitse vindt dat Oranje met opgeheven terug kan naar Nederland. ,,We hebben alles gegeven en gestreden voor wat we konden tegen een goed Spanje”, zei Spitse bij de NOS. ,,Maar het houdt nu op. In de eerste helft hadden zij grotere kansen dan wij, maar als ik kijk naar de tweede helft, waren we echt niet minder dan Spanje. We hebben echt goede kansen gehad. Het is gewoon heel zuur. Maar ik kijk met een trots gevoel terug op wat we dit hele toernooi hebben laten zien. We zitten weer bij de top. Dat waren we niet, maar nu weer wel. Hier kunnen we mee door.”

Vooral Esther González en Alba Redondo waren een plaag voor de Nederlandse defensie. González dook binnen vijf minuten al op voor Van Domselaar, maar schoof de bal voorlangs. Vervolgens stond Redondo he-le-maal vrij, maar wist geen ploeggenoot te vinden. Die eerste vijf minuten bleken een voorteken voor een wedstrijd waarin Oranje amper iets te vertellen had.

Na een kwartier had het gerust al 3-0 of 4-0 kunnen staan. Zo trof Redondo twee keer de paal in één actie. Eerst werd haar kopbal door Van Domselaar knap op de paal getikt, waarna ze in de rebound wederom de paal trof. Geluk voor Nederland, dat met Damaris Egurrola als vervanger van de geschorste Daniëlle van de Donk speelde.

Het geluk hield lang aan voor Oranje, want acht minuten voor rust leek de verdiende 1-0 er alsnog te komen voor Spanje. Via wederom Redondo kwam de bal wederom bij González. Zij tikte de bal binnen, maar het gejuich van de Spaanse spits was van korte duur: de VAR had buitenspel geconstateerd en was zo medeverantwoordelijk voor de 0-0 ruststand.

Volledig scherm Salma Paralluelo schiet raak via de binnenkant van de paal. © REUTERS

,,Voetbal is een raar spelletje”, zei Andries Jonker vooraf aan de kwartfinale. Hij doelde daarmee op de 4-0 winst van Japan op Spanje in de groepsfase, maar zijn uitspraak kreeg ook in deze kwartfinale volop bevestiging. Bijvoorbeeld toen een nagenoeg kansloos Nederland na een uur een penalty kreeg. Lynn Wilms, die koud in het veld stond, stuurde Lineth Beerensteyn weg en die ging na een duw van Irene Paredes naar de grond. Frappart wees naar de stip, maar bedacht zich na tussenkomst van de VAR.

Spaans ongeloof maakte plaats voor Spaanse opluchting en in de 81ste minuut zelfs voor Spaanse vreugde toen Van der Gragt op oerdomme wijze hands maakte. Frappart had de VAR nodig om uiteindelijk een penalty te geven, maar nadat die benut was door Caldentey leek het WK voorbij voor Oranje. Met de nadruk op ‘leek’. Plotseling was daar Van der Gragt die voor een ongekende Nederlandse vreugde-explosie zorgde. In de 91ste minuut werd ze weggestuurd voor Victoria Pelova en alsof ze nooit anders heeft gedaan schoot ze de bal in het zijnet: 1-1, verlenging, van zowel Van der Gragt carrière als de wedstrijd.

Volledig scherm © ANP

In die verlenging leek Spanje even van slag van de enorme domper en was het Beerensteyn die twee enorme kansen op eeuwige roem kreeg. De razendsnelle Juventus-aanvaller speelde zichzelf eerst heel knap vrij, maar schoot voorlangs, waarna ze vervolgens de bal ook over het doel schoot uit een voorzet. Ze bleef lang met de handen in het haar staan. Vol ongeloof.

Ongeloof dat nóg groter werd toen het vervolgens aan de andere kant wél raak was. Paralluelo, die eerder al de bal tegen de hand van Van der Gragt had geschoten stuurde Aniek Nouwen met een simpele schijnbeweging het bos in en schoot de bal vervolgens via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Die klap kwam Oranje niet meer te boven. Nederland oogstte weer lof met, vooral in de groepsfase, frivool spel, maar een prijs levert het niet op.

bekijk belangrijke updates Tweede verlenging afgefloten Het is klaar voor de Leeuwinnen, die na verlenging met 2-1 verliezen van Spanje. Oranje moet naar huis. 2-1 GOAL van Salma Paralluelo! Aai, aai, aai! Na twee topkansen voor Lineth Beeresteyn slaat Salma Paralluelo in de counter toe. Heeft Nederland nog veerkracht over? Wéér Beeresteyn! na een ingooi stuitert de bal voor haar voeten, maar ze schiet over. Megakans Beeresteyn! Ooooh, dat was bijna Lineth Beeresteyn. De spits van Juventus moet eigenlijk scoren oog-in-oog met Catalina Coll, maar Beeresteyn prikt de bal naast. Wat een kans! Start tweede verlenging Stefanie van der Gragt wordt vervangen door Kerstin Casparij Eerste verlenging afgefloten De spanning stijgt in Wellington naar een kookpunt. Van goed voetbal is in de verlenging al lang geen sprake meer. Oranje houdt vooral tegen, maar geeft Spanje veel meer partij dan in de reguliere speeltijd. Damaris Egurrola wordt vervangen door Caitlin Dijkstra Oei! Daar was invalster Katja Snoeijs bijna, maar een Spaanse verdediger grijpt net op tijd in. De Leeuwinnen zijn prima uit de startblokken gekomen, Spanje oogt plots wat kwetsbaar. Eerste helft verlenging begonnen! Vivianne Miedema heeft het niet meer in Londen, maar we gaan nog minimaal dertig minuten door. Anyone else really nervous? And tired but wide awake at the same time? 🫣🇳🇱 #ESPNED — Vivianne Miedema (@VivianneMiedema) August 11, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Einde tweede helft Het zag er negentig minuten lang niet naar uit, maar door een goal van Stefanie van der Gragt in de 91ste minuut gaan we verlengen in Wellington bij Spanje-Nederland! © AFP 1-1 GOAL van Stefanie van der Gragt! Ongelooflijk! Stefanie van der Gragt doet het, in blessuretijd! Juist de speelster die Spanje na een domme handsbal de strafschop - en voorsprong - bezorgde maakt uit het niets de gelijkmaker. De verdediger, door bondscoach Andries Jonker naar de frontlinie gestuurd, maakt een perfecte goal met een doffe dreun. Er komen trouwens twaalf minuten bij. Esmee Brugts wordt vervangen door Aniek Nouwen Sherida Spitse wordt vervangen door Katja Snoeijs 1-0 GOAL (Penalty) van Mariona Caldentey! Er is werk aan de winkel voor de Leeuwinnen als Caldentey via de paal vanaf elf meter raak schiet. Nog negen minuten en nu moeten echt alle remmen los bij Oranje. © REUTERS VAR: Penalty is bevestigd Frappart kan na het ingrijpen van de VAR weinig anders nadat Van der Gragt - een tikkeltje dom - hands heeft gemaakt. Laia Codina wordt vervangen door Ivana Andrés Oranje kruipt wat meer uit zijn schulp nu en lijkt (eindelijk) wat grip te krijgen op Spanje. Nu nog een kans creëren. Alba Redondo wordt vervangen door Salma Paralluelo

