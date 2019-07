WK vrouwenvoetbal in 2023 met 32 teams

,,Het enorme succes van het WK dit jaar in Frankrijk maakte ons duidelijk dat we nu door moeten pakken. Het vrouwenvoetbal moet verder doorgroeien”, aldus Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA. ,,De uitbreiding betekent veel meer dan alleen maar acht extra deelnemers. Op veel meer plekken in de wereld zal vrouwenvoetbal nu nog serieuzer worden aangepakt, omdat de kans op deelname aan een WK veel groter is. Meer meisjes en vrouwen gaan voetballen. Het WK is elke vier jaar de top van een enorme piramide. In de tussentijd hebben we allemaal de plicht om het grondwerk te verrichten en de infrastructuur voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in alle bij onze aangesloten confederaties te versterken.”