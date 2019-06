Zijn de Leeuwinnen bestand tegen extreme hitte in Valenciennes?

Uiteraard is Frankrijk niet het enige land waar Koning Zomer met zijn koperen scepter de bewoners richting schaduw, zee en ijscomannen jaagt; de hitte is in bijna heel Europa te vinden. In Nederland beleefden we gisteren de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen, en ook in Duitsland smelten de weerrecords als sneeuw voor de zinderende zon. In Spanje en Italië kan je eitjes bakken op het asfalt.



Maar de temperaturen die dezer dagen vanuit Frankrijk komen overgewaaid slaan werkelijk alles. In 78 departementen geldt op dit moment code oranje, en dan is het bruggetje naar de Leeuwinnen natuurlijk snel geslagen.