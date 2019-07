Zweden derde op WK na spannende troostfinale tegen Engeland

De Engelse vrouwen waren al vroeg in de wedstrijd veroordeeld tot achtervolgen. Kosovare Asllani deelde na tien minuten namelijk de eerste tik uit namens Zweden, dat in de halve finale na verlenging ten onder ging tegen Nederland. Ze kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten en knalde hard raak. Keeper Carly Telford zat er nog aan, maar had geen antwoord op de inzet van de middenvelder. Dat had ze ook niet toen Sofia Jakobsson de bal iets meer dan tien minuten later richting de rechterhoek krulde. Zo stond het al 2-0 na een kwart wedstrijd.

De ploeg van bondscoach Phil Neville reageerde aanvankelijk onmachtig op de tegentreffers, maar na een half uur was daar dan toch het antwoord. Fran Kirby kreeg de bal aangespeeld op de rechterkant, kapte naar binnen en knalde met links raak via de binnenkant van de paal: 2-1. Nog geen twee minuten later dacht Engeland ook meteen langszij te komen, maar het feestje ging niet door voor Ellen White. De VAR greep in nadat hij hands had geconstateerd van de spits, die samen met Alex Morgan van de Verenigde Staten de topscorerslijst van het WK aanvoert op 6 goals. Zo was 2-1 de ruststand in een troostfinale die aan spanning won naar mate de eerste helft vorderde.



Na de onderbreking voerde Engeland de druk verder op richting het doel van Zweden, dat bijna niet meer in het stuk voorkwam. Het ontbrak bij de Lionesses echter aan scherpte in de eindfase, waardoor het in de tweede helft lange tijd niet tot echt grote kansen kwam. De uitgelezen kans kwam in de 89ste minuut toen Engeland mocht aanleggen voor een corner. De bal kwam op de schoen van Lucy Bronze, maar haar uithaal werd met het hoofd van de doellijn gehaald door verdediger Nilla Fischer. Zo hield Hedvig Lindahl haar doel schoon in de tweede helft en werd Zweden voor de derde keer derde op het WK, na eerdere gewonnen troostfinales in 1991 en 2011.