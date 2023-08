Zweden verslaat onherkenbaar Japan en strijdt met Oranje-beul Spanje om plek in WK-finale

Ook het sprookje van Japan op het WK voetbal is voorbij. In de kwartfinale tegen Zweden was het lange tijd geen schim van de ploeg die tot nu toe zo dominant door het toernooi denderde: 2-1. Daardoor mag Zweden aankomende dinsdag met Oranje-beul Spanje gaan uitmaken wie zich voor de WK-finale plaatst.

Het beloofde op voorhand een interessante kwartfinale te worden in Auckland. Met name Japan was dit toernooi uitstekend op dreef. De Aziaten scoorden in vier wedstrijden al veertien keer en kregen nog maar één tegendoelpunt, in de vorige ronde tegen Noorwegen. Tegenstander was Zweden, dat ook al zijn groepswedstrijden won en uit de achtste finales al de ‘scalp’ van wereldkampioen Verenigde Staten had. De winnaar wachtte een treffen met Spanje, dat eerder vannacht na verlenging de Oranje Leeuwinnen terug naar Nederland stuurde.

Op Eden Park, dat uitverkocht was maar niet compleet gevuld vanwege de vele Amerikaanse fans die een kaartje hadden gekocht maar niet kwamen opdagen, was het vanaf de eerste minuut Zweden dat de overhand had. Japan liep voor het eerst dit toernooi achter de feiten aan en halverwege de eerste helft volgde de eerste kans. Stina Blackstenius schoot de bal naast.

Niet veel later was het wel raak. Amanda Ilestedt kreeg de bal vanuit een heuse ‘flipperkast’ in niet te missen positie voor de voeten. Het was in dit toernooi alweer de vierde goal van de centrale verdediger, daarmee topscorer van Zweden. Op slag voor rust voorkwam de Japanse keeper Ayaka Yamashita erger voor haar ploeg en dus was het bij rust ‘maar’ 1-0.

Volledig scherm Amanda Ilestedt heeft er 1-0 van gemaakt. © REUTERS

VAR grijpt in bij penaltymoment

Al snel na de pauze kreeg Zweden vervolgens een penalty. Fuka Nagano kreeg de bal van dichtbij tegen haar hand, maar VAR Massimiliano Irrati vond het genoeg om de Zwitserse scheidsrechter voor naar het scherm te halen en zij ging mee in het verhaal. Filippa Angeldahl stuurde daarop de Japanse doelvrouw naar de verkeerde hoek en maakte er 2-0 van.

Een kwartier voor tijd was het juist Japan dat een op het oog makkelijk gegeven strafschop mocht nemen. Esther Staubli floot voor een overtreding van de zojuist ingevallen Madelen Janogy aan het adres van Riko Ueki, die zelf achter de bal ging staan. Zij knalde de bal echter snoeihard tegen de lat, waardoor de aansluitingstreffer uitbleef. Spannend werd het uiteindelijk toch nog. In de 87ste minuut bracht Honoka Hayashi de Japanners terug tot 2-1, waarna er liefst tien minuten blessuretijd werd bijgetrokken. Daarin bleven de wankelende Zweden overeind.

Tekst loopt door onder foto...

Volledig scherm Riko Ueki kan niet geloven dat ze de penalty mist. © AP

Zo zijn het dus de Scandinaviërs die het komende dinsdag (10.00 uur Nederlandse tijd) mogen gaan opnemen tegen Spanje, en niet Japan dat in de groepsfase nog met 4-0 had gewonnen van dat land. Morgen zijn de twee andere kwartfinales. Australië neemt het op tegen Frankrijk en Colombia gaat proberen voor een verrassing te zorgen tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afgelopen. Tranen bij Japan, grote vreugde bij Zweden! De vrouwen in het geel mogen dinsdag gaan aantreden tegen Spanje. Inzet is dan een plek in de WK-finale. © REUTERS Hana Takahashi wordt vervangen door Maika Hamano En we krijgen er liefst 10 minuten bij! Dit kan nog wat worden, want het is momenteel echt alle hens aan dek op Zweedse helft. 1-2 GOAL van Honoka Hayashi! Nu is het wel raak! Die was niet te missen, nadat de verdedigster hem panklaar legt voor Hayashi. Zit die? Nee, gebaart de scheidsrechter! Dit is een gelukje voor de Zweden hoor. Via de lat en de Zweedse doelvrouw blijft hij eruit. Elin Rubensson wordt vervangen door Hanna Bennison Johanna Rytting Kaneryd wordt vervangen door Sofia Jakobsson Hinata Miyazawa wordt vervangen door Kiko Seike Fuka Nagano wordt vervangen door Honoka Hayashi Gele kaart voor Riko Ueki Penalty gemist! Weer een penalty waar je de nodige vraagtekens bij kon zetten. Want wat deed Janogy nou eigenlijk? Ueki gaat makkelijk liggen en staat vervolgens ook zelf achter de bal.



En ramt hem dan keihard tegen de lat! Dat was dé kans op de aansluitingstreffer en een spannende slotfase. Kosovare Asllani wordt vervangen door Madelen Janogy Fridolina Rolfö wordt vervangen door Lina Hurtig De vrouw van 1 millimeter maakt haar entree! Daar deed Japan bijna iets terug, maar de Zweedse keeper Musovic ligt op haar plek. Nog zo'n 20 minuten. Mina Tanaka wordt vervangen door Riko Ueki 0-2 GOAL (Penalty) van Filippa Angeldahl! De speelster van Manchester City stuurt de Japanse keeper de verkeerde hoek in en verdubbelt de Zweedse voorsprong. Komt Japan dít nog te boven? © REUTERS VAR: Penalty is bevestigd Een grote klap voor Japan! De Italiaanse VAR heeft hands gezien en roept de scheidsrechter naar het scherm. Zij gaat mee in dat verhaal en vertelt dat Nagano 'haar lichaam groter maakt'. Niet dat ze ergens anders heen kon... Een discutabele beslissing waar het laatste nog niet over gezegd is! © REUTERS Hina Sugita wordt vervangen door Jun Endo Tweede helft afgetrapt En daar is ook al gauw een kans! Kaneryd stuit op Yamashita, voorlopig de beste aan Japanse kant. Einde eerste helft Een paar minuten voor rust was er nog een hele belangrijke redding van de Japanse Yamashita op een schot van Asllani, dat bestemd leek voor de netten. Dat was niet het geval, waardoor Zweden halverwege 'maar' met 1-0 leidt. Bij Japan moet het na de pauze beter, zoveel is wel duidelijk. Doelpuntenmaker Stina Blackstenius. © AP

laad meer Statistieken Opstelling

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, inclusief alle uitslagen.

Bekijk hieronder de eindstanden in de Groepen en het speelschema vanaf de achtste finales

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen