60.000 euro aan boetes geïnd bij grote verkeerscontrole in Hoogerheide

De grote brand in de Gertrudis­kerk staat centraal in een van de drie Hofzaalle­zin­gen in het Markiezen­hof

BERGEN OP ZOOM - De Hofzaallezingen in het Markiezenhof zijn terug. De Geschiedkundige Kring houdt drie lezingen in het Bergse stadspaleis. Die gaan over vuur. Dat is ook het thema van de reizende expositie Hete Vuren, met schatten uit het Rijksmuseum, dit seizoen te zien in het museum.