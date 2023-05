Celine (4) zat levensgevaarlijk klem in stapelbed, haar ouders waarschuwen anderen: ‘We mogen van geluk spreken

Hoera, het is kermis!

HALSTEREN - Lachende gezichten, zon en al verrassend veel volk op de been. Dat was woensdag kort na de opening de sfeer op de Halsterse kermis, op het weiland tegenover landgoed De Beek. Organisator John Dauphin is blij dat het feest begonnen is. ,,Iedereen is happy.’’