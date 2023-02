Fokker Elmo gaat dinsdag 24 uur plat, personeel staakt voor gelijke verhuisbonus: ‘Mensen zijn erg boos’

Volgens de bondscoach had Del Grosso het WK bij de beloften kunnen winnen: ‘Als hij voor andere banden had gekozen’

Thibau Nys heeft zich tot wereldkampioen veldrijden gekroond bij de beloften. De Belg treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Sven die in 1997 en 1998 wereldkampioen werd bij de beloften. Tibor del Grosso pakte het zilver. Volgens de renner en de bondscoach was bandenkeuze in deze race cruciaal.

