Geen vuurwerk, wel verdovende middelen en een vuurwapen tijdens controle in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Verdovende middelen, een vuurwapen en materiaal voor het inrichten van een hennepkwekerij. Dat is de vangst tijdens een gezamenlijke vuurwerkcontrole in Bergen op Zoom door politie, douane en handhaving van de gemeente.

De controle is bedoeld om illegaal vuurwerk van de straat te halen. In verschillend garageboxen en bergingen zijn maandag invallen gedaan. Daarbij zijn verdovende middelen in beslag genomen, een vuurwapen met patronen. Een vrouw werd aangehouden voor vuurwapenbezit.

Verder is in een garagebox materiaal gevonden voor het opzetten van een hennepkwekerij. De spullen zijn in beslag genomen en de politie heeft een onderzoek in gang gezet. Ook is een woning doorzocht vanwege een duidelijke hennepgeur.

Drugshond

De controle is uitgevoerd door de afdeling handhaving van de gemeente, in samenwerking met de politie en douane. Daarbij zijn honden ingezet die speciaal getraind zijn in het opsporen van drugs en vuurwerk. De invallen gebeuren op basis van verdachte meldingen.

Burgemeester Frank Petter is blij met het resultaat. ,,Hoewel er geen (illegaal) vuurwerk is gevonden, is er door alle partijen goed gewerkt en zijn de resultaten mooi. Als veiligheidspartners vinden we het belangrijk dat dergelijke controles gedaan worden. Zo kunnen we daadkrachtig en zichtbaar optreden tegen criminaliteit.”

Bergenaren die een verdachte situatie willen melden kunnen dat bij de politie via 0900-8844 of bij de gemeente via bergenopzoom.nl/meteen-melden. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

In onderstaande video legt een vuurwerkdeskundige van de politie uit wat een Cobra kan aanrichten: