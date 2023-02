Hoogerheide maakt zich op voor WK-hoogmis: 50.000 veldritfans verwacht

Zaterdag vierde klasse C VVC’68-spe­ler De Nijs zou te weinig scoren dus maakt hij er vijf tegen Welberg, Vrederust maakt er voor rust al zes

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal had koploper Vrederust aan één helft genoeg om Boeimeer over de knie te leggen. Na een 6-0 ruststand werd het 7-1. Achtervolger VVC'68 was eveneens op schot tegen Welberg, 8-1. Lepelstraatse Boys maakte het Baronie lastig maar bleef wel met lege handen achter, 2-4.

4 februari