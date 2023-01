Inbreker op heterdaad betrapt door bewoners in Ossendrecht

Nachtmer­rie voor gezin door crimineel met schuld van 400 euro

BERGEN OP ZOOM – Het motief voor de overval aan de Colijnspolder in Bergen op Zoom was een futiliteit. De gevolgen waren echter traumatisch voor het gezin dat in een nachtmerrie belandde. Onschuldige burgers die op 17 november 2021 thuis ineens in de loop van een pistool keken.

11 januari