Junior Remijn pakt zilver op WK in Hoogerheide, Fransman grijpt overtuigend goud

Sven Nys blikt terug op bloedstol­len­de WK-strijd in Hoogerhei­de: ‘Eén foutje heeft het beslist’

Sven Nys was er in 2000 al bij tijdens de eerste grote veldrit in Hoogerheide. In 2014 pakte hij er na een bloedstollende strijd met Zdenek Stybar net naast de regenboogtrui. En dit weekeinde keert hij als teammanager terug op de Brabantse Wal met drie regelrechte kandidaten voor de wereldtitel.

1 februari