‘Kerst in de Fabriek’ tussen de pallets tijdens uniek concert van Harmonie Aurora

WOENSDRECHT - Het traditionele optreden van de Woensdrechtse harmonie Aurora op kerstavond vindt zaterdag plaats op een unieke locatie: in palletbedrijf Van der Pol staat ‘Kerst in de Fabriek’ op de rol.

Zoals er voor Maria en Jozef destijds geen plaats was in de herberg, zocht harmonie Aurora na sluiting van de Woensdrechtse kerk in 2019 en corona nu nieuw onderdak voor haar kerstconcert. Maar als The Passion voor tv in een eigentijds decor kan worden verteld, waarom dan niet het kerstverhaal in een modern jasje? ,,Want we willen het kerstgevoel voor inwoners van Woensdrecht behouden’’, zegt Elsemiek van Campo van Aurora.

Quote Van ‘kerst in de stal’ kwamen we op ‘kerst in de hal’ en uiteinde­lijk op ‘Kerst in de Fabriek’ Marianne van der Pol, verteller kerstverhaal en gastvrouw

,,De harmonie repeteert in Café Steffie's van onze dochter", verklaart Marianne van der Pol de link tussen de musici en het palletbedrijf. ,,Al pratend kwamen we van ‘kerst in de stal’ op ‘kerst in de hal'. Dat werd uiteindelijk ‘Kerst in de Fabriek’.” Zoon Robert, de huidige directeur, vond het prima. Aurora wordt bijgestaan door Koor Libs uit Hoogerheide.

Kerstverhaal en hedendaagse teksten

Marianne van der Pol, in 2019 Maestro van de gemeente Woensdrecht, las vroeger voor in de nachtmis, waar Aurora ook optrad. ,,Nu vertel ik het kerstverhaal, afgewisseld door vier sprekers uit het dorp die hedendaagse teksten brengen over wat er in de wereld aan de hand is.”

Quote De akoestiek is prima, het klonk supermooi. Zaterdag is alles ook mooi aangekleed in de loods Marisha Brouwer, Harmonie Aurora

In de voorste fabriekshal was dinsdagavond de generale repetitie. ,,De akoestiek is prima, het klonk supermooi", aldus bestuurslid Marisha Brouwer van Aurora. ,,Zaterdag is alles mooi aangekleed met doeken, verlichting, kerstbomen en een podium van pallets. DJ Dave zorgt voor licht, geluid en 250 stoelen. We kijken hoe het loopt, wie weet wordt dit een nieuwe traditie.”

De fabrieksdeur aan de Rijzendeweg gaat zaterdag om 19.00 uur open, om 19.30 uur begint de vertelling. Er zijn nog kaarten à 2,50 euro verkrijgbaar bij de Woensdrechtse Winkel en Primera Hoogerheide.

Volledig scherm Harmonie Aurora tijdens de generale repetitie in palletbedrijf Van der Pol in Woensdrecht, waar op kerstavond samen met Koor Libs het concert ‘Kerst in de Fabriek’ op het programma staat. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer