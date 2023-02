Man in Hoogerheide komt klem te zitten tussen spijlen van tuinhekje

met video WK veldrijden op het punt van beginnen: ‘In Hoogerhei­de is er altijd sfeer’

Na weken van voorbereiding reden vandaag de eerste renners en rensters over het WK-parcours in Hoogerheide. De grote tenoren lieten nog even op zich wachten maar er viel voor de bezoekers al genoeg te zien.

