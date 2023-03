ODIO verslaat METO in Ossendrecht, toch gingen de punten óók mee naar Hoogerheide

Ossend­recht krijgt een ontmoe­tings­café

In Ossendrecht kunnen belangstellenden vanaf 3 mei terecht in het zogenaamde ‘Ontmoetingscafé’ in MFC de Drieschaar. Het is een initiatief van de Brede Welzijn Instelling (BWI) en Elcilia Kleinschmidt van het Dorpsplatform Ossendrecht.