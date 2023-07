Opnieuw staking bij Fokker Elmo over verhuispremie: ‘Brandbrief aan topman heeft niet geholpen, we zijn terug bij af’

De ansjovis is de weg kwijt, maar de vaartoch­ten gaan onvermin­derd door: ‘Brengt geld in het laatje’

BERGEN OP ZOOM/THOLEN - Voor het vierde jaar op rij zit er geen ansjovis in het oostelijk deel van de Oosterschelde. Zijn het de windmolens op zee, is het de aanhoudende noordenwind of het gebrek aan zoet water? De Bergse weervissersfamilie Van Dort staat voor een raadsel. Toch gaan de vaartochten onverminderd door.