Ossendrecht eert onthoofde zuster Marie Adolphine met processie: ‘Maar geen honderden lopers meer’

Op zoek naar Kaatje Dierkx in China

Zuster Marie Adolphine, op 3 maart 1866 als Kaatje Dierkx geboren in Ossendrecht, werkte in een weeshuis in China. Tijdens de Boksersopstand tegen de toenmalige keizer, werd zij op 9 juli 1900 onthoofd en in stukken gehakt. Samen met 31 andere martelaren werd de zuster zalig en later zelfs heilig verklaard door de paus. Johan den Ouden, voorzitter van de stichting die waakt over haar nagedachtenis, reisde onlangs naar China om te zien of er nog iets herinnert aan zijn bijzondere dorpsgenote. Den Ouden was blij verrast met wat hij ontdekte.