Raadslid Wendy de Koning staat er alleen voor: ‘U laten vervangen door burgerraadslid niet democratisch’

Vier gewonden bij woonwagen­brand Bergen op Zoom, één slachtof­fer met traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis

BERGEN OP ZOOM - In een woonwagen aan de Calandweg in Bergen op Zoom is zondagavond een brand uitgebroken. Een gewonde is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, drie anderen zijn met een ambulance afgevoerd.