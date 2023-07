Truus reist speciaal voor Hete Vuren van Voorburg naar het Markiezen­hof: Expositie trekt 8.000 bezoekers

BERGEN OP ZOOM - Na drie maanden staat het bezoekersaantal aan Hete Vuren, de tentoonstelling in het Markiezenhof in Bergen op Zoom, op ruim 8000. Daarmee loopt de expositie met 33 topstukken uit het Rijksmuseum min of meer in de pas met Hoge Luchten, de expo van vorig jaar.