Kaartjes spektakel­stuk ’53 bij kraam De Vierschaar te koop tijdens Krabben­foor

BERGEN OP ZOOM - Kaarten voor het openluchtspektakel ’53 over de Watersnoodsramp zijn in tegenstelling tot de gewoonte bij De Vierschaar dit keer niet alleen online verkrijgbaar. De stichting is present met een kraam tijdens de Krabbenfoor.