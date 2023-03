‘Sluwe Vos’ verrast Marijn Maas op de streep: ‘Ik probeer de jeugd in mezelf weer boven te halen’

recensie ‘The Addams Family’ in Bergen op Zoom is een bijna perfecte voorstel­ling

BERGEN OP ZOOM - De familie Addams is een familie die zich excentriek gedraagt. Ze is stinkend rijk en houdt van alles wat bizar en luguber is. Dat buitenstaanders het gedrag van de familieleden vreemd vinden, dringt nauwelijks tot hen door.