Tourlegende Jan Janssen móet naar buiten toe: ‘In de stoel zitten is voor mij niet de beste therapie’

POLL Goede doelen hebben geld nodig, maar hun donateurs nu soms ook: ‘Ik kan toch niet alles oplossen?’

BERGEN OP ZOOM - Nederlandse huishoudens geven in de meeste jaren ruim twee miljard euro aan goede doelen. Die kunnen dat in dit turbulente jaar goed gebruiken. Maar donateurs hebben zelf ook hogere kosten. Hoe vrijgevig zijn we nog?

18 december