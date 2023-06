Vandaag kans op bewolkte dag in Woensdrecht

NS: problemen met vervangend vervoer in Zeeland opgelost, oproep om klachten te melden

De problemen met het vervangende vervoer in Zeeland zijn opgelost, laat NS weten. Die spitsten zich toe op de taxibusjes die NS inhuurde vanwege de werkzaamheden aan het spoor. In onder meer Rilland wachtten reizigers tevergeefs op busjes of kwamen ze veel later.