Volgens de bondscoach had Del Grosso het WK bij de beloften kunnen winnen: ‘Als hij voor andere banden had gekozen’

Deceptie voor Molengraaf door lekke band bij WK veldrijden, Canadase tweeling grijpt de macht

Veldrijdster Lauren Molengraaf is er bij de WK in Hoogerheide niet in geslaagd een medaille te pakken. De 17-jarige Nederlandse was vooraf de topfavoriete bij de junioren, maar werd door een val en een lekke band ver teruggeworpen en eindigde als zevende.

12:34