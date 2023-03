Voormalig gemeentehuis Ossendrecht is nu monument

Vlaamse rockband Triggerfin­ger komt naar poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - I Follow Rivers. De cover van de Zweedse Lykke Li is voor de Antwerpse band Triggerfinger de absolute doorbraak. Nu elf jaar later spelen ze alle zalen plat: donderdag 6 april in de Bergse poptempel Gebouw-T.