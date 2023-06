Warm bad in Woensdrecht voor auteur ‘De Stikstoffuik’: ‘U zou moeten aanschuiven bij Vandaag Inside’

Joshua van Willigen schiet VVC’68 vlak voor tijd naar de derde klasse: ‘Deze komt in het plakboek’

In de voorlaatste minuut van het duel tussen VVC’68 en Kapelle gebeurde het wonder, op een moment dat iedereen al rekende op verlengingen. Plots kreeg Mike de Nijs wat vrijheid, diens schot werd nog geblokkeerd, maar in de herkansing vond Joshua van Willigen met een wereldgoal de verre hoek: 1-0. ,,Over zo’n bal denk je niet na. Dat doe je op gevoel. Ik heb er geen woorden voor.’’