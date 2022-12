Wel of niet laatste Woensdrechtse herdertjestocht? ‘Jammer als het volgend jaar niet meer zou zijn’

In 2000 kwam buurtvereniging de Straat op het idee om een levende kerststal te plaatsen in het dorp. Rond die kerststal zouden meerdere activiteiten moeten worden georganiseerd. Een van die activiteiten was De Herdertjestocht, waarbij het kerstverhaal uitgebeeld wordt op verschillende locaties in het dorp. „De eerste tocht had ruim 100 deelnemers en daar waren we heel blij mee”, weet Louis Minnebach nog, die vanaf het begin betrokken is bij de tocht.