Woensdrecht draait kraan ruimer open voor startersleningen

Van Simon en Garfunkel tot Christel de Laat: dit is het programma van Podium Klooster­hof

HOOGERHEIDE - Een veelvoud aan muziekstijlen en cabaret komen voorbij in het nieuwe theaterseizoen van Podium Kloosterhof in Hoogerheide. Van september tot en met mei volgend jaar staan er in de theaterzaal van MFC Kloosterhof vijftien voorstellingen gepland.