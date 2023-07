Woensdrecht houdt geld over, maar de burger krijgt niks

Vliegtuig­bom bij A58 onschade­lijk gemaakt

Vlakbij de A58 en het hoogspanningsstation in Rilland is dinsdagochtend een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. De 500-ponder werd ontdekt tijdens een bodemonderzoek door TenneT, dat in dat gebied een nieuwe hoogspanningsverbinding bouwt.